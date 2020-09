Die EU-Kommission will noch schärfere »Klimaziele« 

Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will die »Klimaziele« der EU anscheinend wieder hinaufschrauben. In der kommenden Woche will sie dies, so weiss die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Kommissionskreisen zu berichten, in einer Rede zur »Lage der Europäischen Union« vor dem Europaparlament ankündigen. Bis zum Jahr 2030 sollen danach Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 55

Ein Beitrag von Holger Douglas.