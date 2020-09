Die Wall Street ist weiter unter Druck, vor allem die Tech-Werte fallen weiter, während Tesla nach der Nicht-Aufnahme in den S&P 500 zweistellig verliert. Faktisch sehen wir derzeit einen fortlaufenden Prozeß der Ent-Hebelung vor allem in den heiß-gelaufenen Tech-Werten, die über Optionen nach oben gepusht worden waren. Gleichzeitig waren die Bewertungen an der Wall Street zu schnell zu hoch gestiegen - daher ist eine solche Korrektur kein Wunder, zumal sie sich durch einen trotz steigender Aktienmärkte immer höher steigenden Volatilitätsindex VIX angekündigt hatte. Die große Frage ist jetzt: wann ist die Ent-Hebelung abgeschlossen? Der Ölpreis fällt heute so stark wie seit Juni nicht mehr..

Das Video "Wall Street: Die Ent-Hebelung geht weiter!" sehen Sie hier..