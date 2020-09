In den USA will die Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, 10 Millionen Häuser mit kostenlosem Internet versorgen. Dafür stellt das Unternehmen $10,7 Mrd. bereit. In Deutschland warten wir noch auf ein derartiges Angebot. Wir haben den Chart der Aktie für Sie analysiert.

Primärszenario // 56%

Die Aktie ist zunächst am Widerstand von €15.380 gescheitert und nun etwas zurückgefallen. Allerdings sehen wir den Titel weiterhin in der Formation [i] nach [iii] (im Chart in Lila) und der Abschluss in iii wäre im Bereich von €16.75 angesiedelt. Das bedeutet, dass die Aktie im weiteren Verlauf der Formation folgen sollte und in einem erneuten Anlauf den Widerstand bei €15.38 überwinden dürfte, um anschließend auch den Widerstand bei €15.725 hinter sich zu lassen. Dann könnte sie weiter nach Norden durchstarten. Sollte die Aktie in der aktuellen Verfassung allerdings weiter nach unten korrigieren, könnte unsere Alternative zur primären Erwartung werden.

Alternativszenario // 44%

Der Titel taumelte zuletzt etwas nach Süden und wenn sich hieraus eine Korrektur entwickelt, bei der die Aktie auch unter die Unterstützung von €14.630 zurückfällt, könnte die Aktie ein korrektives Tief im Bereich von €13.340 hinterlegen, um die alternativen Welle in alt.iv (im Chart in Blau) abzuschließen. Dabei könnte die Unterstützung von €13.340 die Basis für eine Wende und den erneuten Anstieg nach Norden sein. Im weiteren Verlauf sollte auch der Widerstand bei €15.725 überwunden werden können. Damit würde sich ein ähnliches Ergebnis wie in unserem Primärszenario einstellen. Auch hier wäre nach dem Überwinden der Marke von €15.725 zu prüfen, wie es weitergeht.

FAZIT

Die Aktie muss sich bald entscheiden, welchen Weg sie als nächstes einschlägt. Entweder sie kann sich mit einem Impuls nach Norden wenden und dabei den Widerstand bei €15.380 und auch den Widerstand von €15.725 hinter sich lassen, um weiter nach Norden durchzuziehen. Andererseits sehen wir eine realistische Chance, dass die Aktie noch weiter nach unten korrigiert und dabei auch unter die Unterstützung von €14.630 fällt, um dann ein korrektives Tief im Bereich von €13.340 zu markieren, bevor sie in einen erneuten Anstieg übergeht. In beiden Fällen sehen wir allerdings die Aktie nach oben durchstarten und werden dann weitere Long Positionen bei Telekom hinterlegen.

