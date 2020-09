Während die Nachrichten um den Gold- und Silberpreis weniger werden, legt Discovery Metalls ein vollumfängliches Betriebs-Update vor! Und das hat es in sich!

Der Edelmetall-Explorer Discovery Metals Corp. (ISIN: CA25471U1003 / TSX-V: DSV), der sich auf die Entwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts ‚Cordero‘, im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua konzentriert, hat seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Schnell wird klar, dass das Unternehmen trotz der Pandemie-Herausforderungen wieder einer Spitzenjob gemacht und somit signifikante Fortschritte erzielt hat.

Im Juni 2020 haben die Kanadier die Wiederaufnahme der Bohraktivitäten bei ‚Cordero‘ eingeleitet, nachdem der Betrieb im März 2020 wegen erhöhter Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 vorübergehend eingestellt worden war. Mitte August, nach der Erweiterung der Lagereinrichtungen, hat Discovery seine Bohraktivitäten verstärkt und arbeitet nun mit vier Diamantbohrgeräten wieder auf Hochtouren.

Kurz nach Wiederaufnahme der Bohrungen und basierend auf den bisherigen ausgezeichneten Explorationsergebnissen hat das Unternehmen die Entscheidung getroffen, sein ‚Phase-1‘-Bohrprogramm sogar um 20.000 m auf 50.000 - 55.000 m zu erweitern. Bis jetzt wurden schon insgesamt 63 Bohrlöcher über mehr als 23.500 m abgeschlossen. Das Unternehmen rechnet mit der Fertigstellung des Bohrprogramms gegen Ende des ersten Quartals 2021.

Da das Unternehmen im Mai und im Juni zwei Finanzierungsrunden vorgenommen hat, bei denen über die Ausgabe von zunächst 45,5 Mio. Aktien zu je 0,55 CAD rund 22 Mio. CAD in die Kasse gespült wurden, war das Bohrprogramm eigentlich schon komplett durchfinanziert. Zu den Aktien wurden auch je 0,5 Warrants ausgefolgt, die bis Juni 2022 zum Kaufpreis von 0,77 CAD in Aktien umgewandelt werden können.

Per 7. August 2020, auch wenn es nicht mehr zum 2. Quartal zählt, wurden dann die stark gestiegenen Aktienkurse genutzt, um erneut 35 Mio. CAD über den Markt einzuwerben! Dafür wurden insgesamt jedoch nur 25,9 Mio. Aktien zu 1,35 CAD ausgegeben. Auch hier wurden 0,5 Warrants je Aktie ausgefolgt, die bis zum 7. August 2022 zum Kaufpreis von 1,75 CAD gewandelt werden können.

Im Rahmen der Finanzierungsrunden ist bemerkenswert, dass auch Großinvestor Eric Sprott bei der ersten Finanzierungsrunde mit 10 Mio. CAD einen wesentlichen Anteil daran hatte. Auch bei der zweiten Finanzierungsrunde präsentierte sich der Star-Investor Sprott in Geberlaune und hat abermals mit 15 Mio. CAD zugeschlagen.

Mit derzeit mehr als 80 Mio. CAD in der Kasse ist das Unternehmen bestens gerüstet um an der aggressiven Explorationspolitik, dem Ressourcenwachstum und den zukünftigen Entwicklungsstufen festzuhalten!

Die unglaublichen Silberfunde, die man mit den Bohrungen auf diversen Teilprojekten des 35.000 ha großen mexikanischen Silberprojektes ‚Cordero‘ gefunden hat, sind eine exzellente Basis für die kommenden Entwicklungsschritte.

Unterhalb der Ressource in der konzipierten Tagebaugrube zeigte sich ausgiebiges Potential mit 62,8 m mit durchschnittlich 217 g/t Silberäquivalent, beziehungsweise 207 g/t Silberäquivalent über stattliche 168,8 m. Aber auch noch andere Bohrungen zeigen sogar noch höhergradigere Ergebnisse!

Zudem wurden auch außerhalb der Tagebaugrube in Venensystemen extrem hochgradige Silberwerte gemessen. So stieß das Unternehmen in der ‚Todos Santos‘-Vene neben anderen hervorragenden Treffern auf beispielsweise 1.907 g/t AgÄq, bestehend aus 700 g/t Silber, 0,74 g/t Gold, 16,1 % Blei und 14 % Zinn, über 1,4 m, und 2.007 g/t AgÄq über 1,9 m.

Auch die ‚Parcionera‘-Vene zeigt sich von ihrer besten Seite. Denn auch hier stieß das Unternehmen auf extrem hochgradige Funde mit 2.777 g/t AgÄq über 1,3 m sowie 1.119 g/t AgÄq über 1,5 m!

Top Ergebnisse liefert auch die ‚South Corridor Josephina‘-Vene mit zum Beispiel 1,007 g/t AgÄq über 1,3 m, 1.436 g/t AgÄq, die aus 904 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 5,4 % Blei und 8,1 % Zinn bestehen, über 1,2 m. Das sind unserer Meinung nach eindeutig Belege dafür, dass die hochgradigen Funde auf ‚Todos Santos‘ kein Einzelfall sind, sondern sich das Venensystem vielfach auf dem Projektareal widerspiegelt.

Die nächsten Schritte stehen auch schon fest! Die ‚Bulk-Tonnage‘-Lage innerhalb der Tagebaugrube wird auf mögliche Ausdehnungen getestet, die angrenzenden Venensysteme werden systematisch erforscht, metallurgische Tests werden fortgesetzt, um das Projekt besser verstehen zu lernen und die Planung optimieren zu können. Gleichzeitig werden sozioökologische Untersuchungen wie Nachhaltigkeitsthemen aufbereitet um das ‚Cordero‘-Projekt in die nächste Entwicklungsstufe nach der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsschätzung überführen zu können.

Wenn die oben angeführten Arbeiten zügig erledigt werden können, dann erwartet das Management bis in die zweite Jahreshälfte 2021 nicht nur die Veröffentlichung einer neuen Ressourcenschätzung, sondern auch erstmals eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung für das Projekt.

Diese Arbeiten und kommenden Meilensteine deuten auf einen andauernden Nachrichtenfluss in den kommenden 12 Monaten hin, die den enormen Wert des Projektes und die top Managementleistung ins rechte Licht rücken werden. Um eine Neubewertung des Unternehmens wird der Markt trotz der rasanten Kurssteigerungen nicht mehr herumkommen.

Quelle: Wallstreet:Online.de

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die bilanzielle Entwicklung des abgelaufenen Quartals. Zum 30. Juni 2020 hatte Discovery Metals 41,9 Mio. CAD an Geldwerten zur Verfügung. Hinzu kommen aktuell die im August eingesammelten 35 Mio. CAD, sodass das Unternehmen mit mehr als 80 Mio. CAD bis weit ins Jahr 2021 durchfinanziert ist. Die ohnehin nur geringe Schuldenlast konnte von 804.466 CAD auf 584.944 CAD weiter abgetragen werden.

Quelle: Discovery Metals

Der Nettoverlust des Unternehmens lag bei 1.747.677 CAD oder 0,01 CAD je Aktie im Quartal. Aufgrund der im Jahr durchgeführten Finanzierungsrunden stieg die Anzahl der ausgegebenen Aktienzahl von 65,04 Mio. auf 226,12 Mio. an.

Quelle: Discovery Metals

Wie man am Quartalsbericht erkennen kann, hat das Management trotz weitgehend ausgebliebener Explorationstätigkeit exzellente interne Arbeit geleistet, indem man das Unternehmen finanziell für die nächsten Entwicklungsstufen vorbereitet hat.

Der Plan, die Erweiterung der höherwertigen ‚Bulk‘-Tonnage auf ‚Cordero‘, die systematische Bewertung der ausgedehnten Adertrends sowie die Weiterverfolgung der metallurgischen Testarbeiten auf der Grundlage des verbesserten Verständnisses der Geologie zur Optimierung des Fließschemas wird den Investoren über die kommenden Monate einen aggressiven Nachrichtenfluss bieten, der bestimmt viel Grund zur Freude haben wird.

Somit bleibt eigentlich nur festzuhalten, Discovery Metals gibt deutlich erkennbar wieder Vollgas auf breiter Front und steht einem äußerst vielversprechenden Wachstum entgegen, von dem die Aktionäre weiter profitieren sollten.

