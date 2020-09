---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG



Lalique Group gibt Halbjahresergebnis 2020 bekannt



Zürich, 9. September 2020 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Betriebserlös von EUR 49.1 Mio. Dies entspricht gegenüber Vorjahr einem Rückgang um 30%, der auf die für die Luxusgüterbranche besonders schwierigen Bedingungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist und durch Sparmassnahmen teilweise wettgemacht wurde. Zudem verbuchte die Gruppe eine nicht-liquiditätswirksame Wertminderung von EUR 4.3 Mio. vor Steuern auf dem Markenwert von Lalique, womit sich der EBIT auf EUR -10.0 Mio. verringerte. Angesichts verbesserter Trends in allen Segmenten seit der zweiten Mai-Hälfte geht Lalique Group für das Gesamtjahr 2020 von einem weniger akzentuierten Umsatzrückgang als im ersten Halbjahr aus, vorausgesetzt die Pandemie wird sich nicht wieder verschärfen. Unvorhersehbare Ereignisse ausgenommen, erwartet die Gruppe für 2021 ein Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2020.



Heute um 10:00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien statt.



Im ersten Halbjahr 2020 belasteten die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen die Aktivitäten von Lalique Group in allen Segmenten und Marktregionen. Namentlich die weltweit verhängten Lockdowns, in den meisten Ländern von Mitte März bis gegen Ende Mai, führten zu einem deutlichen Umsatzrückgang, der das Grosshandels- und das Detailhandelsgeschäft gleichermassen betraf. Insgesamt sank der Betriebserlös der Gruppe gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um 30% auf EUR 49.1 Mio. In Lokalwährungen gerechnet, belief sich der Umsatzrückgang ebenfalls auf 30%.