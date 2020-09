Marktteilnehmer, die auf eine Rotation zwischen Wachstumswerten und Value-Aktien spekulieren, sind bei MTU Aero Engines gut aufgehoben. Der Einbruch des Flugverkehrs traf den Dax-notierten Turbinenbauer MTU hart, denn

keine Branche ist so sehr an der globalen Verbreitung von Krankheitserregern beteiligt wie die Luftfahrt. MTU war als Produzent und Instandhalter von Flugzeugturbinen für die zivile Luftfahrt somit sehr stark vom LockDown betroffen und hatte dementsprechende Kursverluste zu erleiden. Ohne Umsätze aus dem militärischen Bereich und durch Turbinen für Gaskraftwerke hätte der Kurs noch weiter nachgegeben. Für Marktteilnehmer, die auf die baldige Wirkung von Impfprogrammen spekulieren, hält die Aktie von MTU einiges an Kurspotential bereit.

.

Zum Chart

.

Nach den Verlusten durch den Corona-Sell Off im Ausmaß von 64 % hat das Papier einen Boden ausgebildet und ist von den Marktteilnehmern wieder um 32 %-Punkte nach oben befördert worden. Die Aktie hatte demnach rund die Hälfte des Verlustes wieder wettgemacht, nur um erneut einen Boden rund um die Zone bei 150 Euro auszubilden. Aktuell hat es den Anschein, dass sich der Kurs vom Boden abheben kann und den Widerstand bei 188 Euro anvisiert. Fraglich ist, ob die Wiederaufnahme des vollen Ausmaßes des Flugbetriebes zwischen ein und 3 Jahre in Anspruch nimmt. Es erscheint wahrscheinlich, dass bei Zulassung eines der vielen Impfstoffkandidaten der Flugverkehr sprunghaft zunimmt und MTU wieder zu alten Höhen aufsteigt.