Die Aktien von Tesla brachen an der Wall Street gestern um 21% ein und schlossen am Tagestief bei 330,21 USD. Die Überbewertungen bei einer Hand voll Technologieaktien bereinigen sich heute den dritten Tag in Folge. Tesla bildet hier die Speerspitze einer Korrektur, die bislang keine toxischen Ansteckungseffekte auf den Gesamtmarkt auswirkt. Die Hoffnung, dass Schnäppchenjäger auf dem jetzt erreichten Niveau schon wieder zugreifen könnten, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Warum Tesla erneut verkauft werden und wie sich das auf den weiteren Verlauf auswirken könnte erfahren Sie hier:

