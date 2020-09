TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch nachgegeben und folgten damit den schwachen Vorgaben der US-Börsen. Nach der Feiertagspause zum Wochenbeginn hatten die US-Märkte einen Rückschlag erlitten, wobei Technologiewerte erneut unter Druck standen.

Angesichts der hohen Verluste in Übersee hielten sich die Abgaben der meisten asiatischen Handelsplätze noch in Grenzen. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach in einem Kommentar von einem bekannten Muster. Bereits in den vergangenen Wochen sei eine gewisse Abkoppelung von den US-Börsen festzustellen gewesen. Auch nach oben hin hätten die asiatischen Märkte die Vorgaben nur tendenziell, nicht aber komplett umgesetzt.