Wertpapiere des Maschinenbauers Deutz zeigen sich seit eh und je sehr konjunktursensitiv, bester Beweis stellt das abgelaufene Jahr dar, in dem der Wert wegen eines drohenden Abschwungs auf fünf Euro zurückgesetzt hatte. Dieses Niveau konnte bis zum Corona-Crash auch verteidigt werden, bis März musste die Aktie jedoch weitere Verluste auf 2,62 Euro verkraften. Seither befindet sich der Wert wieder im Aufwind und stieg bis an sein 61,8 % Fibonacci-Retracement um 4,83 Euro an. Dort wurde das Papier kurzzeitig auch durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 ausgebremst, im gestrigen Handel gelang jedoch ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über die Widerstandszone aus den letzten Monaten, sodass nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt werden dürfte.

Wochenschluss entscheidend

Gelingt es tatsächlich bullischen Marktteilnehmern Deutz über 4,83 Euro per Wochenschlusskursbasis zu drücken, könnte im Anschluss weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 5,22 Euro freigesetzt werden, darüber wäre sogar ein Test der Jahreshochs bei 5,79 Euro durchaus ableitbar. Für dieses Szenario können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0SX5 ausgestattet mit einem Hebel von 5,3 zurückgreifen. Im Falle von größeren Rücksetzern findet das Barometer dagegen am EMA 50/200 zwischen 4,44 und 4,53 Euro eine breite Unterstützungsbasis vor. Ein Abschlag unter den EMA 50 birgt allerdings Rückfallrisiken zurück in den Bereich von 3,99 Euro. Sollte dieses Niveau für keine Stabilisierung sorgen können, müssten weitere Abschläge auf 3,53 Euro zwingend einkalkuliert werden.