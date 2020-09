Corestate veröffentlicht neuen Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020

- Umsatz zwischen € 185 Mio. und € 210 Mio.

- EBITDA zwischen € 55 Mio. und € 80 Mio.

- Bereinigtes Konzernergebnis zwischen € 25 Mio. und € 50 Mio.

Luxemburg, 9. September 2020 - Corestate Capital Holding S.A. hatte am 22. April 2020 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie den Finanzausblick für 2020 zurückgenommen. Die Gesellschaft verfügt mittlerweile über eine deutlich gestiegene Visibilität in Bezug auf den weiteren Geschäftsverlauf und gibt daher einen um die Effekte aus der COVID-19 Pandemie angepassten Finanzausblick für das laufende Geschäftsjahr ab. Demnach erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen € 185 Mio. und € 210 Mio., ein EBITDA zwischen € 55 Mio. und € 80 Mio. und ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen € 25 Mio. und € 50 Mio.

Diese Erwartungen reflektieren verminderte Transaktionsvolumina und kurzfristige Verschiebungen der Risikoprofile im Investmentverhalten bei institutionellen Investoren. Im Vergleich zu den ursprünglichen Jahreszielen rechnet die Gesellschaft auf der Umsatzseite mit signifikant niedrigeren Erträgen aus Transaktionsgebühren, erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen, Warehousing und Alignment Capital. Zum Tragen kommen hierbei auch einzelne Wertanpassungen bei (Co-)Investments in den Anlageklassen Retail und Serviced Apartments sowie mögliche Einmalaufwendungen für strukturelle Anpassungen an die neuen Marktgegebenheiten. Das Mezzanine-Geschäft der Private Debt-Tochter HFS Helvetic Financial Services AG ist bislang nur in sehr geringem Umfang und nachgelagert von der aktuellen Krise betroffen.

Ende August 2020 verfügte das Unternehmen über Liquide Mittel in Höhe von rund € 63 Mio. Das Unternehmen bekräftigt zudem seine Absicht, kurzfristig die Nettoverschuldung zu reduzieren.

Die neue Prognose berücksichtigt derzeit absehbare negative Einflüsse der COVID-19-Pandemie. Eventuelle behördliche Maßnahmen aufgrund der weiteren Entwicklung der Pandemie, insbesondere ein möglicher neuerlicher überregionaler Shutdown, sind in ihren Auswirkungen auf das Geschäft jedoch nicht vollständig einschätzbar.

