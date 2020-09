Spannendes Tauziehen zwischen Bullen und Bären

Bullen und Bären liefern sich gerade einen heftigen Kampf. Während die Bären versuchen, die saisonale Herbstkorrektur loszutreten, wollen die Bullen natürlich genau dies verhindern und stattdessen die Aufwärtstrends fortsetzen. Dabei haben beide Lager einerseits Rückschläge hinnehmen müssen, aber andererseits auch Raumgewinne verbuchen können.

Mit den scharfen Rücksetzern der Aktienindizes vom Donnerstag und Freitag vergangener Woche konnten die Bären erstmals seit Langem klare Handzeichen geben, dass es sie auch noch gibt. Im Nasdaq 100 zum Beispiel erzielten sie Kursgewinne von zeitweise mehr als 10 %. Doch von den Verlusten am Freitag blieb am Handelsschluss nur noch wenig übrig, wie zum Beispiel die lange Lunte der Tageskerze im Nasdaq 100 zeigt (siehe blaue Ellipse im Chart). Die Bullen konnten also ebenso klar signalisieren, dass die sich nicht schnell geschlagen geben.