Es sind solche Nachrichten wie die von AstraZeneca über einen Rückschlag in der Impfstoff-Entwicklung, die der ohnehin leicht angeschlagene Aktienmarkt derzeit so gar nicht brauchen kann. In der Testphase der Briten mit ihrem erfolgsversprechenden Coronavirus-Impfstoff ist bei einem Patienten möglicherweise eine gravierende Nebenwirkung aufgetreten.

Der vorübergehende Stopp der Tests ist in einem solchen Fall ist zwar das Standardvorgehen und man kann man sagen, es ist nur AstraZeneca. Allerdings haben die Chefs von sechs führenden forschenden Unternehmen eine gemeinsame Erklärung abgegeben, dass die Sicherheit bei der Entwicklung eines Impfstoffs an erster Stelle stehe und nicht von der Hoffnung, zeitnah einen Wirkstoff finden zu können, überlagert werden dürfe.