Wenn die BMW-Aktie nach dem neuen Kaufsignal das Kursziel bei 69,45 Euro erreicht, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse generierte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die BMW-Aktie befindet sich seit März 2015 in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 36,59 EUR. Seitdem läuft eine starke Erholung. Diese Erholung führte den Wert am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 61,82 EUR. Anschließend lief die Aktie zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 53,85 EUR seitwärts. Am Montag kam es zum Ausbruch über 61,82 EUR. Gestern behauptete sich der Wert über dieser Marke und setzte sich sogar nach oben ab, obwohl der DAX rund 1% nachgab.