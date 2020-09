Denn De Grey beantragte und erhielt die Genehmigung für eine Handelsaussetzung bis zur Veröffentlichung einer Mitteilung in Bezug auf eine Finanzierungsmaßnahme – oder bis zum Handelsbeginn am 15. September.

Der Kursanstieg des Goldexplorers De Grey Mining (ASX DEG / WKN 633879) kannte zuletzt kein Halten. Der fortlaufend starke Newsflow von der Goldneuentdeckung Hemi hat das Unternehmen von unter 5 australischen Cent im Februar auf zuletzt 1,44 australische Dollar explodieren lassen – ein Plus von rund 3.000%! Jetzt macht die Aktie eine Pause, die aber das Unternehmen ausgerufen hat.

Die Gesellschaft, deren Erfolg mit Hemi einen neuen Goldexplorationsboom im australischen Pilbara ausgelöst hat, wird zudem zum 21. September in den ASX 300-Index aufgenommen. Das dürfte der Bekanntheit des Unternehmens nicht schaden…

De Grey hatte erst letzte Woche als Teil von Hemi eine weitere, 1,8 Kilometer lange Intrusionszone entdeckt, die man Falcon taufte. Wie Managing Director Glenn Jardine damals erklärte, werde damit erneut das Potenzial deutlich, die Goldvorkommen von Hemi mit weiteren Bohrungen noch signifikant auszuweiten. Aktuell führt das Unternehmen umfassende Rückspülbohrungen um das Gebiet herum durch.

Darüber hinaus hatte De Grey erst Ende August, extrem positive Bohrergebnisse von der Crow-Zone gemeldet, die ebenfalls Teil der Hemi-Entdeckung ist. Unter anderem wies man spektakuläre 42 g/t Gold und 84,7 g/t Gold nach.

Jetzt also die Kapitalerhöhung, mit der das Unternehmen unserer Ansicht nach die extrem starke Kursentwicklung nutzen und sich die Kassen für weitere Aufgaben füllen will. An wen sich die Platzierung wendet, zu welchen Konditionen sie durchgeführt wird und für welche Zwecke genau die neuen Mittel gedacht sind, ist noch nicht bekannt. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.