PGIM Fixed Income schafft neue Position eines Leiters ESG-Research

PGIM Fixed Income ist Teil von PGIM, dem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. (PFI) in den USA (NYSE: PRU), und einer der 10 weltweit führenden Vermögensverwalter** mit einem verwalteten Vermögen von über 1,3 Billionen US-Dollar*.

ESG-Kriterien werden vollständig in alle Anlageprozesse von PGIM Fixed Income integriert. Alle Wertpapiere, in die das Unternehmen in sämtlichen Portfolios investiert, werden unter Verwendung des firmeneigenen ESG-Ratingsystems von PGIM Fixed Income vollständig auf ESG-Faktoren hin analysiert. Dabei werden für jeden Emittenten Ratings vergeben. Eugenia Unanyants-Jackson ist bei PGIM Fixed Income für das Management der zukünftigen strategischen Integration des ESG-Research in allen Bereichen verantwortlich. Sie wird gemeinsam mit Temple Houston, Head of Global Investment Grade Credit Research, den Vorsitz des ESG-Ausschusses übernehmen, der den ESG-Ansatz von PGIM Fixed Income steuert.

Eugenia Unanyants-Jackson wechselt von Allianz Global Investors, wo sie seit 2016 Global Head of ESG Research war und eine führende Rolle bei der Umsetzung der ESG-Integration in den grundlegenden Aktien- und Rentenstrategien hatte, zu PGIM Fixed Income. Zuvor war sie Director of Governance and Sustainable Investment bei BMO GAM (ehemals F&C Investments).