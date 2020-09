Am Ende ist alles nicht so einfach, wie das manche denken: AstraZeneca hat die Spätstudie seines COVID-19-Impfstoffs vorübergehend eingestellt. Dies soll eine Überprüfung der Sicherheitsdaten durch ein unabhängiges Komitee ermöglichen. Der Stop sei eine Routinemaßnahme, nachdem ein Teilnehmer laut Reuters eine ungeklärte Krankheit entwickelt habe. Diese Überprüfung könne zügig durchgeführt werden, ohne den Zeitplan der Studie zu beeinträchtigen.

Die AstraZeneca Aktie, die gestern in New York nachbörslich 8% sank, liegt an der Londoner Börse nur noch 0,7% im Minus. Jetzt wird dei große Frage sein, wie die amerikanischen Anleger in New York auf die Nachricht reagieren, wenn die Wall Street um 15:30 Uhr ihre Pforten öffnet.

Es ist gut möglich, dass die Anleger dort von AstraZeneca in CureVac und andere Aktien, die in der Impfstoff-Forschung tätig sind, umschichten.

Erfahren Sie in unserer CureVac-Analyse, worauf man jetzt charttechnisch achten muss und welche Rolle die 50-Euro-Marke dabei spielen könnte. Unseren Chart samt Chartanalyse finden Sie unter diesem Link.