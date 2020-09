Gröschls Mittwochskommentar: 37/2020

Hier hat das Erwachsenwerden etwa so stattgefunden wie wenn man in den Late-Teens die Eltern verliert. Die Zeit der Spielerei ist vorbei. Umgelegt auf die Googles und Amazons etc dieser Welt bedeutet das meiner Ansicht nach, dass sie wohl einem stetigen aber deutlich langsameren Wachstum entgegensehen, aber sie auf der anderen Seite auch wesentlich strikteren Regulatorien unterworfen werden werden, weil die Nutzung im Prinzip nicht mehr optional ist. Das es immer Gewinner und Verlierer geben wird, ist selbstredend und dass Anpassungen schneller von statten gehen werden, weil es weniger aufwendiger ist eine andere Suchmaschine einzusetzen als zum Beispiel den Stromanbieter zu wechseln, ist auch klar. Das Ausschließen von Nutzern, aus welchen (wirtschaftlichen) Gründen auch immer, wird jedenfalls schwieriger werden und mithin wird die ökonomische Bedeutung eventuell eher wieder mehr in der realen als in der virtuellen Welt zu messen sein. Ein ähnliches Schicksal dürfte den Datensammlern blühen, weil die Neuigkeit einfach verloren geht und jeder eh alle Daten sammelt, diese also eine völlig generische Commodity werden bzw. geworden sind.