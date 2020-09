FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rückschlag in der Impfstoff-Entwicklung gegen Covid 19 hat den Dax am Mittwoch am neuerlichen Anstieg über die 13 000er-Marke nicht gehindert. In der Spitze rückte der deutsche Leitindex bis auf 13 135 Punkte vor, gegen Mittag gewann er noch 0,98 Prozent auf 13 095,85 Punkte. "Die Börsen-Bullen geben sich nicht geschlagen", hieß es von den Charttechnikern der Schweizer Bank UBS.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte hingegen lediglich um 0,45 Prozent auf 27 331,99 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verbuchte ein Plus von 0,9 Prozent. Im US-Technologiesektor zeichnet sich zur Wochenmitte nach dem neuerlichen Ausverkauf am Vortag eine Beruhigung ab.