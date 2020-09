Slack Aktienkurs - David gegen Goliath

Slack warnt seine Anleger vor Vergeltungsmaßnahmen von Microsoft, nachdem Slack selbst eine Kartellbeschwerde gegen den Tech-Giganten eingereicht hat.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat sich in seiner Kritik an Microsoft sehr offen gezeigt und beschuldigt das Unternehmen, seine Software „Teams“ illegal mit seinen weit verbreiteten Office-Anwendungen zu bündeln.

Slack arbeitet derzeit in begrenztem Umfang mit Microsoft-Produkten, einschließlich Teams, zusammen, aber es ist möglich, dass Microsoft bei künftigen Bemühungen um eine Zusammenarbeit von Slack mit Teams oder anderen Microsoft-Produkten unkooperativ sein könnte, was die Funktionalität von Slack einschränken und Slack für Benutzer von Microsoft-Produkten weniger attraktiv machen könnte.



Lesen Sie die gesamte Analyse auf:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/slack-aktien ...