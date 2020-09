FCR Immobilien AG verkauft Objekt im bayerischen Hof

Die m:access-notierte FCR Immobilien AG hat sich von einem Fachmarkt in Hof in Bayern mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche getrennt, der 2017 erworben wurde und langfristig an Takko vermietet ist. Konkrete Angaben zum Käufer und auch zum Verkaufspreis macht die Gesellschaft am Mittwoch nicht, dieser liege aber über dem gutachterlich ermittelten Werten, so das Unternehmen.FCR kündigt weitere Verkäufe mit einem Gesamtvolumen ...