FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen haben die deutschen Anleihen am Mittwoch etwas nachgegeben. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 174,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,50 Prozent.

Am Mittwoch hat sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt und die europäischen Aktienmärkte haben sich etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Die Anleihen hatten zuletzt von der anhaltenden Verunsicherung an den Finanzmärkten profitiert. Die Aktienmärkte waren vor allem in den USA stark unter Druck geraten. Auch sind die Sorgen vor einem wieder stärkeren Aufflammen des Handelsstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten wieder gewachsen.