Coronavirus: Markt-Update

- Nach dem jüngsten Rückgang stieg die Zahl der täglich neu auftretenden Fälle wieder über 200.000. Mehrere US-Bundesstaaten melden weiterhin steigende Zahlen von Neuinfektionen mit COVID-19, während andere Länder, darunter Frankreich und Kanada, ebenfalls von einer neuen Welle von Fällen betroffen sind.

Am Dienstag wurden 247.077 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Mittlerweile ist der 7-Tage-Durchschnitt auf 259.965 gesunken. Quelle: Worldometers

- Der australische Bundesstaat Victoria meldete 76 neue Fälle und 11 Todesfälle, was den größten Anstieg der täglichen Fälle innerhalb von drei Tagen darstellt. Victoria ist heute für etwa 75% der 26.450 Infektionen und 90% der 781 Todesfälle in Australien verantwortlich.

- Gestern verzeichnete Mexiko 5.351 Neuinfektionen und 703 neue Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl nach den aktualisierten Daten des Gesundheitsministeriums auf 642.860 Infektionen und 68.484 Todesfälle beläuft.

- Gestern verzeichnete das brasilianische Gesundheitsministerium 14.279 neue COVID-19-Fälle und 504 Todesfälle durch die Krankheit.

- Gestern meldete Frankreich 6.544 neue Fälle und 39 neue Todesfälle, teilte das französische Gesundheitsministerium mit.

- Die Zahl der neuen Fälle steigt in Kanada weiter an, da die Schulen im ganzen Land wieder geöffnet werden. Im Durchschnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 545 neue Fälle gemeldet, verglichen mit 300 Fällen im Juli.

- In der vergangenen Woche wurden in den USA mehr als 287.000 Neuinfektionen gemeldet, 1,4% weniger als in der Vorwoche und die siebte Woche in Folge, in der ein Rückgang zu beobachten war. Die Zahl der Neuinfektionen mit COVID-19 steigt jedoch in einigen Ländern des Mittleren Westens und Nordostens seit zwei Wochen in Folge an.

- Nach den Daten von „The COVID Tracking Project” sank der Anteil aller Tests, die in den USA positiv ausfielen, eine fünfte Woche lang auf 5,5% und lag damit deutlich unter einem Höchststand von fast 9% Mitte Juli.

In den Vereinigten Staaten wurden in der vergangenen Woche durchschnittlich 741.000 Personen pro Tag getestet, 5% mehr als in der Vorwoche, aber weniger als der Höchststand von über 800.000 Personen pro Tag Ende Juli. Quelle: The COVID Tracking Project



