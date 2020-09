STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Nikola & GM greifen Tesla an

Die schwachen Vorgaben aus den USA können dem DAX nichts anhaben: Am Mittwoch legt der deutsche Leitindex bis zum Mittag rund 0,8% auf 13.080 Punkte zu. In den Fokus rückt nun zunehmend die EZB-Sitzung am Donnerstag, von der am Markt allerdings keine weitere Zinssenkung oder Aufstockung der Wertpapierkäufe erwartet werden. Als erneut meistgehandelte Aktie in Stuttgart gewinnt Tesla 6,5% auf 298,90 Euro. Nach dem höchsten Verlust seiner zehnjährigen Börsengeschichte, den Tesla gestern mit einem Minus von 21% aufs Parkett legte, nutzen die Anleger die Kurse wohl zum Einstieg. Viele Orders und hohe Umsätze sind heute in Stuttgart auch bei der Apple-Aktie zu verzeichnen, die 3,6% auf 99,20 Euro steigt. Bereits nächsten Dienstag veranstaltet Apple ein Online-Event - traditionell wird dann das neue iPhone präsentiert. Dieses Mal soll neben weiteren Gadgets jedoch lediglich die neue Version der Apple Watch vorgestellt werden. . Als einer der meistgehandelten Werte klettert Nikola heute um weitere 5,4%. Bereits gestern legte die Aktie einen Kurssprung hin, nachdem bekannt wurde, dass General Motors mit etwa zwei Milliarden US-Dollar bei Nikola einstiegt. Gemeinsam planen sie ein E-Modell für den lukrativen Pick-up-Markt - und avancieren damit zum Tesla-Konkurrent.

Börse Stuttgart TV

Wann ist eine Aktie fair bewertet, welche Kennzahlen können Anleger heranziehen und warum ist der Vergleich mit der Peer Group so wichtig? Einordnungen von Michael Bloss, EIQF-Beitrat und Lehrbeauftragter an der HfWU in Nürtingen im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ai34MgOihGg