FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rückschlag in der Impfstoff-Entwicklung gegen Covid 19 hat den Dax am Mittwoch am neuerlichen Anstieg deutlich über die 13 000er-Marke nicht gehindert. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,19 Prozent auf 13 123,29 Punkte. "Die Börsen-Bullen geben sich nicht geschlagen", hieß es von den Charttechnikern der Schweizer Bank UBS.

Im US-Technologiesektor zeichnet sich nach dem weiteren Ausverkauf am Vortag zur Wochenmitte eine Beruhigung ab. Dies stützte ebenso wie der weiter nachgebende Euro . Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1771 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1785 Dollar festgesetzt. Ein schwächerer Euro kann die Nachfrage nach Waren außerhalb der Eurozone positiv beeinflussen.