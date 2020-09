× Artikel versenden

US-Anleihen Stabil zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert. Die Anleihen verteidigten damit ihre jüngsten Gewinne. Die Lage am Anleihemarkt beruhigte sich, da die Aktienmärkte mit Kursgewinnen erwartet werden. Am Vortag …





