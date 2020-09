Mit dem heutigen Tag überschreitet die Aktie den 10-Euro-Wert erneut deutlich. Mit circa 10,30 Euro verbessert sich der Kurs immens um insgesamt 3,5 Prozent und 0,34 Euro. Damit geht die Tendenz wieder klar in Richtung Allzeit-Hoch, welches vor kurzem mit 11,84 Euro aufgestellt werden konnte.

Der Hedgefonds D.E. Shaw ist nun bei Plug Power eingestiegen und hat sich gleich ein ordentliches Aktienpaket von rund 20,2 Millionen Aktien gesichert. Damit hält man 5 Prozent der Anteile und ist nun einer der Großaktionäre. Es ist jedoch geplant, dass seitens des Hedgefonds keine Einflüsse auf die Unternehmensführung vorgenommen werden.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen