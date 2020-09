Tudor Gold bohrt eine neue Discovery an. Schauen Sie hier genau hin. Da die Aktie bisher noch nicht reagiert hat, scheint der Markt die Bedeutung noch nicht realisiert zu haben!

+++ Sensationelle Discovery: Neues Goldsystem angebohrt +++ Liegen beim Bohrziel ‚Perfectstorm PSZ‘ weitere 10-30 Millionen Unzen Gold zusätzlich zum schnell wachsenden ‚Goldstorm‘-System? +++

+++ An diesem Gold-Explorer kommt nun definitiv kein Major Produzent mehr vorbei – Setzen Sie jetzt auf diesen Übernahmekandidat! +++

Tudor Gold (WKN: A2AJ7Y, Frankfurt: TUC / TSXV: TUD) veröffentlichte gestern eine sensationelle Pressemeldung, die zu einer unmittelbaren Neubewertung führen dürfte!

So gab der Weltklasse-Explorer weitere spektakuläre Ergebnisse von der 2020er Bohrsaison auf Treaty Creek in B.C., Kanada bekannt:

Bohrloch (GS-20-73) 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t Gold Eq. inklusive einem Intervall mit 1,506 g/t Gold Eq über 229,5 Meter;

Bohrloch (GS-20-68) 793,15 Meter mit durchschnittlich 0,561 g/t Gold Eq;

GS-20-72 mit einem oberflächennahen Intervall von 0,507 g/t Gold Eq über 726 Meter

New Major Discovery: Tudor Gold entdeckt eine weitere goldhaltige Mineralisierungsstruktur auf dem Treaty Creek Projekt mit dem Namen ‚Perfectstorm PSZ‘! Liegt hier ein 10-30 Mio. Unzen Goldschatz?

Drei Bohrungen = Drei top Treffer! Die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher auf ‚Perfectstorm PSZ‘ können sich echt sehen lassen:

Bohrloch (PS-20-01) 133,5 Meter mit durchschnittlich 0,594 g/t Gold Eq.

Bohrloch (PS-20-02) 151 Meter mit durchschnittlich 0,621 g/t Gold Eq.

Bohrloch (PS-20-03) 220,5 Meter mit durchschnittlich 0,402 g/t Gold Eq.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Unternehmen hatte zuletzt am 27. Juli Explorationsergebnisse des umfangreichen 2020er Bohrprogramms bekannt gegeben. Seitdem warteten Aktionäre und Marktteilnehmer gespannt auf neue Ergebnisse.

Das warten wird nun satt belohnt: Tudor Gold (WKN: A2AJ7Y, Frankfurt: TUC / TSXV: TUD) hat erneut massiv abgeliefert und eine ganze Serie von super starken News in die Pressemeldung (Link hier) gepackt, die wir gerne kurz für Sie aufgearbeitet haben:

Discovery Hole auf neuem Bohrziel mit dem Namen ‚Perfectstorm PSZ‘! Dieses Target liegt wie auch ‚Goldstorm‘auf dem Flaggschiff-Projekt ‚Treaty Creek‘. Tudor Gold trifft gleich bei allen drei ersten Bohrlöchern auf Gold. Dabei ist das dritte Bohrloch ein sogenanntes ‚step-out‘-Loch, das 300 Meter von Bohrloch 1 und 2 liegt. Wichtig: Die große identifizierte magnetische Anomalie (=Explorationsziel) ist dabei mindestens 1,5 Kilometer lang und 500 bis 800 Meter breit. Wir sehen daher ein ENORMES EXPLORATIONSPOTENTIAL, das in der Größenordnung der nur 3 km entfernten ‚Iron-Cap‘ Lagerstätte von Seabridge Gold (33,05 Mio. Unzen Gold in allen Ressourcen-Kategorien) liegen könnte!!!



Das Bohrloch GS-20-73 erweitert die 300 Horizon Zone mit durchschnittlich 1,506 g/t AuEq über 229,5 Meter innerhalb eines Intervalls von 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t AuEq.

Erweiterung der Mineralisierungzone bei ‚Goldstorm‘ entlang der Nordost-Achse auf nun 1.100 Meter! Bereits mit dem ‚step-out‘-Bohrloch GS-20-64 wurde die Zone zuvor von 850 auf 1.000 Meter verlängert. Mit den beiden Bohrlöchern erhöht sich die Länge des Systems um 29 % erheblich. Damit steigt das konzeptionelle Explorations-Target nochmals deutlich.

Die Explorations-Saison läuft bei Tudor Gold mit 6 Bohrgeräten weiterhin auf Hochdruck. Tudor ist eines von sehr wenigen Unternehmen im ‚Goldenen Dreieck‘, die kontinuierlichen Newsflow bis in die Wintermonate hinaus liefern wird. Die meisten Unternehmen in der Region bohren oft nur bis September.

Schauen wir kurz was Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Projektentwicklung bei Tudor Gold, in der Pressemeldung erklärt hat:

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine signifikante Gold-Kupfer-Silber-Porphyr-Mineralisierung innerhalb einer großen magnetischen Anomalie namens ‚Perfectstorm‘ (‚PSZ‘) gefunden haben. Diese magnetische Anomalie befindet sich entlang einer relativ gleichmäßig verteilten Häufigkeit großer Lagerstätten auf dem ‚Treaty-Sulphuretes Thrust Fault‘, ungefähr auf halbem Weg zwischen der ‚Ironcap-Lagerstätte‘ im Südwesten und unserem ‚Goldstorm‘-System im Nordosten. Die Ergebnisse von PS-20-01 und PS-20-02 in der Bohr-Sektion (Abschnitt) 89+00 NE zeigen die Konsistenz innerhalb dieser beiden Bohrlöcher, die auf derselben Bohrplattform abgeschlossen wurden. PS-20-01 kreuzte 0,594 g/t AuEq über 133,5 Meter, während PS-20-02 151 Meter mit durchschnittlich 0,621 g/t AuEq schnitt. Das dritte Bohrloch des ‚PSZ‘-Systems war ein 300 Meter langes ‚step-out‘ nach Südwesten, und dieses Bohrloch (PS-20-03) schnitt 220,5 Meter AuEq mit 0,402 g/t in der Bohr-Sektion 86+00 NE. Die Ergebnisse legen nahe, dass das (Mineralisierungs)-System für eine Expansion nach Südwesten und Nordwesten offen ist. Das Explorationszielgebiet ist mindestens 1,5 Kilometer lang und 500 bis 800 Meter breit. Wir sind sehr erfreut zu sehen, dass die Ergebnisse bestätigen, dass große mineralisierte polymetallische Systeme mit einer vorhersagbaren Häufigkeit entlang des Sulphuretes-Treaty Thrust Fault-Gürtels auftreten. Wir planen für 2021 ein aggressives Diamantbohrlochprogramm, um die Grenzen der potenziellen Mineralisierung des ‚PSZ‘-Systems weiter zu erweitern und nach dem Zentrum der Mineralisierung (‚center of the metal pile‘) zu suchen, wie wir es mit dem ‚Goldstorm‘-System erfolgreich getan haben.“

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte:

„Wir freuen uns über den anhaltenden Erfolg beim ‚Treaty Cree‘k-Bohrprogramm. Wir erzielen nicht nur hervorragende Ergebnisse mit allen in diesem Jahr fertiggestellten Bohrlöchern, sondern haben auf ‚Perfectstorm‘ auch ein neues mineralisiertes System entdeckt. Dies zeigt das bemerkenswerte Potenzial unseres Flaggschiff-Projektes. Jetzt müssen wir jedoch alle unsere Explorationsbemühungen auf den Abschluss der Bohrungen bei ‚Goldstorm‘ konzentrieren. Wir beabsichtigen, unsere 150 Meter Ausstiegsbohrung (‚step-out‘) nach Nordosten in Abschnitt 115+50 NE fortzusetzen und die Bohrungen nach Südosten und Nordwesten entlang der Bohr-Sektionen 110+00 NE, 111+00 NE, 112+50 NE und 114+00 NE zu erweitern. Das ‚Goldstorm‘-System bleibt in alle Richtungen und in die Tiefe offen.“

Wir sehen ein ENORMES EXPLORATIONSPOTENTIAL beim Bohrziel ‚Perfectstorm‘.

Ein Anhaltspunkt zu der möglichen Größe des Systems (=Explorationsziel) kann die nur ca. 3 km entfernte ‚Iron-Cap‘-Lagerstätte von Seabridge Gold geben. Dort wurden bisher insgesamt 33 Millionen Unzen Gold in allen Ressourcen-Kategorien nachgewiesen (Link hier)!

Die Bohrsaison in 2021 dürfte auch bei ‚Perfectstorm‘ extrem spannend werden…!

Quelle: Tudor Gold Corp.

Wie wir in früheren Beiträgen bereits genauer ausgeführt haben (Link hier), hat Tudor Gold einen der größten Goldhebel im Edelmetallsektor ! Mit einem Investment setzen Sie auf eine einmalige Explorationstory und haben die besten Chancen, eine deutliche Mehrrendite (‚Outperformance‘) gegenüber dem Goldpreis zu erzielen!

Tudor Gold gehört seit 2019 zu den Spitzenperformern unter den geschätzten 2.000 - 3.000 börsennotierten Rohstoffaktien. Wenn die Börsen-Community die Essenz der Pressemeldung genau verinnerlicht hat (Mit ‚Perfectstorm‘ hat das geniale Geologen-Team um den weltberühmten und mehrfach ausgezeichneten Ken Konkin eine weiteren großen Goldschatz angebohrt), dürften Kurse von 5, 6 und 7 CAD nur eine Frage der Zeit sein!

Quelle: Stockcharts.com

Tudor Gold ist Ihr persönliches Lotto-Ticket in diesem dynamischen Edelmetall-Bullenmarkt und ein erstklassiges M&A Übernahmeziel durch größere Goldproduzenten! Verpassen Sie nicht den Einstieg.

Für alle neuen Leser haben wir kurz ein paar Hintergrundinformationen zu Tudor Gold zusammengetragen:

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große ‚Treaty Creek‘-Projekt (an dem Tudor Gold zu 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das ‚KSM‘-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das ‚Brucejack‘-Grundstück von Pretium Resources Inc. Das Unternehmen kontrolliert 100 % des ‚Electrum‘-Projekts. Darüber hinaus verfügt Tudor über ‚earn-in‘ Optionen bzw. ist zu 100 % an weiteren Projekten im ‚Goldenen Dreieck‘ beteiligt.

Von der südwestlichen Ecke der ‚Treaty Creek‘-Claims, die an Seabridge Gold’s Konzessionsflächen angrenzen, führt der ‚Sulphurets Thrust Fault‘ von der Seabridge-Lagerstätte ‚Iron Cap‘ zum Tudor Gold ‚Goldstorm‘-System. Die ‚Goldstorm‘-Zone befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Seabridges ‚Iron Cap‘-Deposit.

Die Region ‚Goldenes Dreieck‘ zählt zu den ergiebigsten Goldregionen Kanada’s – über 80 Mio. Unzen Gold und über 17 Mrd. Pfund Kupfer wurden bereits in direkter Nachbarschaft vom Weltklasse-Explorer Tudor Gold gefunden!

Quelle: Tudor Gold Corp.

Top Fakten & Zusammenfassung der Höhepunkte von Tudor Gold Corp:

Erstklassige Lage: Riesiges Landpaket im weltberühmten kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘ – im Umkreis von wenigen Kilometern wurden bereits mehr als 80 Millionen Unzen Gold entdeckt.

Das Flagschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ liegt direkt neben den größten Weltklasse-Lagerstätten und Minen. (Seabridge Gold und Pretium Resources)

Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 35.518 Hektar an Konzessionsflächen, verteilt auf vier Projekte.

‚Treaty Creek‘ befindet sich in der Nähe von guter Infrastruktur: Die nächste Straße und Stromleitung sind nur rund 20 km entfernt.

Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada.

Top Management - Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des renommierten Walter Storm, Mitbegründers des kanadischen Bergbauunternehmens Osisko Mining. Ken Konkin, ein mehrfach preisgekrönter Geologe leitet das Bohrprogramm seit 2019. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Pretium Resources beteiligt.

Weltklasse-Bohrergebnisse beim Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘: z.B.

Bohrloch GS-20-65: 1,161 g/t Gold Eq über 930 Meter inklusive 2,12 g/t Gold Eq über 348 Meter;

Bohrloch GS-20-57: 0,845 g/t Gold Eq über 973 Meter inklusive 1,40 g/t Gold Eq über 217,5 Meter;

Bohrloch GS-20-64: 0,983 g/t Gold Eq über 550,55 Meter inklusive 1,482 g/t Gold Eq über 154,5 Meter;

Bohrloch GS-20-73: 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t Gold Eq. inklusive eins Intervalls mit 1,506 g/t Gold Eq über 229,5 Meter;

Bohrloch GS-20-68: 793,15 Meter mit durchschnittlich 0,561 g/t Gold Eq;

Bohrloch GS-20-72: 726 Meter mit durchschnittlich 0,507 g/t Gold Eq;

Bohrloch GS-19-42: 0,849 g/t Gold Eq über 780 Meter inklusive 1,275 g/t Gold Eq über 370,5 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

Bohrloch GS-19-47: 0,697 g/t Gold Eq über 1.081,5 Meter inklusive 0,867 g/t Gold Eq über 301,5 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

Bohrloch GS-19-52: 0,783 g/t Gold Eq über 601,5 Meter inkl. 1,062 g/t Gold über 336,0 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

Bohrloch GS-19-48: 0,793 g/t Gold Eq über 927,0 Meter;

Bohrloch GS-19-49: 0,800 g/t Gold Eq über 826.5 Meter inkl. 1,080 g/t Gold über 249 Meter;

Bohrloch GS-19-50: 0,681 g/t Gold Eq über 577,5 Meter;

Bohrloch CB-18-39: 1,086 g/t Gold Eq über 563,8 Meter

Enormes Explorationspotential – große Teile der Explorationsprojekte sind noch weitestgehend unerforscht.

Die Konzessionsflächen von Tudor Gold haben das Potential, dass eine Gold-Ressource im zweistelligen Millionen Unzen Bereich nachgewiesen werden kann.

Tudor Gold ist ein erstklassiges M&A Übernahmeziel.

Starke Unterstützung der ‚Tahltan First Nation‘: Unterzeichnung einer Engagement- und Kommunikationsvereinbarung.

Klares Vertrauensvotum – per 10.07.2020 befanden sich mehr als 50 % der Anteile in den Händen von CEO und Firmengründer Walter Storm (32,5%) und Rohstoff-Starinvestor Eric Sprott (19,7%).

Die Aktie ist auf dem Kaufradar unzähliger Goldinvestoren – alle warten auf weiteren Newsflow der 2020er Bohrsaison in den nächsten Wochen und Monaten!

Das Unternehmen plant gegen Ende dieses Jahres eine erste Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Bergbaustandard NI-43-101 zu veröffentlichen.

Informationen zu Tudor Gold Corp:

Name: Tudor Gold Corp.

Börsen-Ticker Deutschland: TUC

Börsen-Ticker Kanada: TUD.V

Letzte Kurse in Deutschland: 2,32 €

Letzte Kurse in Kanada: 3,51CAD

ISIN: CA89901P1071

WKN: A2AJ7Y

Hier finden Sie weiterführende Informationen zu Tudor Gold:

