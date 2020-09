Alarmsignal, BioBlockCOVID, Fortschrittlichkeit – AstraZeneca, BioNTech, EXMceuticals, Pfizer

Die Erde drehte sich in den vergangenen 7 Monaten gefühlt nicht mehr um die Sonne, sondern ausschließlich um das Corona-Virus SARS-CoV-2. So oder ähnlich dürften es die meisten Menschen empfunden haben und noch empfinden, zumindest wenn sie Fernseher, Zeitung oder Radio haben und eine tägliche Überdosis Nachrichten konsumiert haben. In 5 Jahren könnte diese Zeit als vorübergehendes „Coronazentrisches Weltbild“ in die Geschichtsbücher eingehen. Doch wer an der Börse als Investor aktiv ist, der muss auch lernen, mit dem thematischen Wellenhub von Branchen durch die Medien umzugehen. Entsprechend sollten die richtigen Aktienpositionen aufgebaut und gehalten werden.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de