Astra-Zeneca hat die klinische Studie des Corona-Impfstoffes gestoppt, nachdem ein Proband schwere gesundheitliche Probleme gezeigt hat. Das Unternehmen spricht in diesem Fall von einer Routinemaßnahme, um zu prüfen, ob die gesundheitlichen Probleme auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Der Impfstoffkandidat des Pharmariesen gehört zu den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten und gilt als vielversprechend. Neben Astra-Zeneca selbst trifft diese Ankündigung jene Aktien hart, die von einer Überwindung des Corona-Virus stark profitieren würden. Die Marktteilnehmer spekulieren aber darauf, dass es sich um eine Routinemaßnahme handelt, und der Prozess hin zur Marktreife des Impfstoffes in wenigen Tagen fortgesetzt werden kann. Tatsächlich besagt die Unterbrechung noch nichts über den Erfolg oder Misserfolg des Impfstoffes von Astra-Zeneca aus.

Zum Chart

Nachdem das Papier ein Beta von 0,5 aufweist, verlief der Corona-Sell-Off nicht in dem Ausmaß wie bei der Benchmark FTSE 100. Die Aktie von Astra-Zeneca verlor in der Spitze nur rund 22 % an Wert. In der darauf folgenden Erholung konnte sich die Aktie aber von der Benchmark absetzen und diese mit Stand 9. September um über 30 Prozentpunkte übertreffen. Ab Anfang Mai hat der Wert eine Seitwärtsrange ausgebildet, die von extremen Ausreißern nach oben charakterisiert ist. Nach unten hat die wichtige Unterstützung bei 79,5220 GBP gehalten. Es erscheint wahrscheinlich, dass der Kurs wieder anzieht, wenn die klinische Studie weiter fortgesetzt wird. In einer nächsten Etappe sollte der Widerstand bei 87,443 GBP anvisiert werden.