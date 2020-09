Den ersten großen Impuls erlebte der Euro gegenüber dem britischen Pfund nach einem Doppelboden im Bereich von 0,8277 GBP und schoss Corona-Bedingt auf ein Verlaufshoch von 0,9499 GBP aufwärts. Nach einer Konsolidierung zurück in den Bereich das 38,2 % Fibonacci-Retracements stellte sich eine abermalige Erholungsbewegung ein, die nun seit April andauert und ein erstes Verlaufshoch bei 0,9175 GBP hervorgebracht hatte. Auf dem Sprungbrett um 0,8864 GBP drehte der Euro wieder auf, erklomm im gestrigen Handel die Marke von 0,90 GBP und steuert wieder auf seine Jahreshochs zu. Dieses Szenario erlaubt es durchaus verwertbare Handelsansätze zu erhaschen, sofern sich die beiden Parteien in puncto Brexit nicht einig werden.

Abkommen in letzter Sekunde?

Die Irritation der Briten hat eine direkte Entwertungswelle des britischen Fundes zur Folge, sollte der Euro gegenüber dem Pfund nachhaltig über ein Niveau von 0,9175 GBP zulegen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Lauf zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 0,9324 GBP merklich an. Darüber würden schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 0,9499 GBP in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für all diese Wegstrecken kann ein gehebeltes Investment sehr interessant werden, als Zugvehikel wurde hier beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1CTU herausgesucht. Ein Rückfall unter die markante Unterstützung von 0,8864 GBP dürfte dagegen Abschläge in Richtung 0,8746 GBP und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement bedeuten. Ein derartiges Szenario würde jedoch eine Einigung in letzter Sekunde zwischen den Briten und der Europäischen Union bedeuten.