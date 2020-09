Die Aktien von Tesla brachen an der Wall Street vom Hoch um 33% ein und schlossen am Tagestief bei 330,21 USD. Gestern schlossen die Aktien wieder 10% darüber. Die Überbewertungen bei einer Hand voll Technologieaktien haben sich zum Teil bereinigt und das hat die Tesla Aktie besonders hart getroffen. Was muss passieren, dass Tesla jetzt wieder dreht?

Erfahren Sie hier, auf welche zwei Faktoren es jetzt ankommen könnte!