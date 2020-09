United Internet will moderner sein

Als einen unserer Börsenfavoriten für das 2. Hj. nannten wir am 20.7. United Internet und daran hat sich nichts geändert. Denn uns gefällt die stabile operative Aufstellung in den zwei Bereichen „Access“ und „Applications“.

Mit denen die mehr als 25 Mio. Kunden Breitband- und Mobilfunknetze sowie Internet-Dienste wie E-Mail, Webhosting oder E-Shops nutzen können. Spannung verspricht der Aufbau des eigenen 5G-Mobilfunknetzes, dass CEO Ralph Dommermuth auch ohne die großen Ausrüster bauen will. Es soll anders als bei der Deutschen Telekom mehr in der Cloud, vollkommen virtualisiert und softwaregesteuert realisiert werden. Vorbild ist ein von Rakuten betriebenes Netz in Japan.