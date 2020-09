Déjà-vu: Aktienkurse steigen trotz schlechter Nachrichten

In Deutschland ist der Output im Produzierenden Gewerbe im Juli 2020 nur noch um 1,2 % höher ausgefallen als im Juni 2020. Die Erholung fiel damit deutlich geringer aus als in den beiden Vormonaten. Und im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen, ist die Produktion im Juli 2020 noch um 10,8 % niedriger.

Die deutschen Exporte wuchsen im Juli zwar den dritten Monat in Folge, aber mit +4,7 % zum Vormonat ebenfalls deutlich langsamer als zuvor. Im Juni belief sich der Zuwachs auf 14,9 %, im Mai auf +9,0 %. Und trotz der Aufholjagd liegen die Exporte gegenüber Februar 2020 noch um 12,1 % niedriger.

Auch bei der Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen zeichnet sich eine Abflachung der Kurve bei den Zuwachsraten ab (siehe folgende Grafik), da diese im August 2020 nur um 1,2 % gegenüber Juli 2020 gestiegen ist. Und im Vergleich zu Februar 2020 lag die Lkw-Maut-Fahrleistung im August 2020 saison- und kalenderbereinigt noch um 3,5 % niedriger.

Wie ich bereits in vorangegangenen Analysen geschrieben habe, hat die Wirtschaftsleistung in verschiedenen Bereichen ihr Vor-Krisen-Niveau noch längst nicht erreicht und es zeichnet sich ab, dass der Weg dorthin immer beschwerlicher wird, die Erholung also flacher verläuft. Und da ist Deutschland nur ein Beispiel von vielen.