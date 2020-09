Eine Abkühlung, aber keine Trendwende – so lässt sich die Marktentwicklung der vergangenen Tage vor allem bei den heiß gelaufenen US-Technologieaktien zusammenfassen. Die Anleger steigen bereits wieder ein und handeln damit weiter rational, da gerade diese Unternehmen nicht nur von der Pandemie verschont bleiben, sondern sogar von ihr profitieren. Was aber bleibt, ist eine gefährliche Tendenz zur Rudelbildung. Millionen neue Anleger strömen seit Jahresbeginn an die Börse und konzentrieren sich auf eine geringe Zahl an Aktien.

Trendwendeformation sind in den wichtigsten Indizes aber noch nicht entstanden Auch trotz der Tatsache, dass der Nasdaq von seinem Allzeithoch um zehn Prozent zurückgekommen ist. Jetzt ist der Markt auf dem Weg zurück nach oben. Scheitert der Index an neuen Hochs und entwickelt erneut eine Dynamik nach unten, wird es gefährlich. Dann können Trendwendemuster entstehen, die für technisch orientierte Anleger eine stärkere Korrektur signalisieren.