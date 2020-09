3 Szenarien für den Zinsentscheid der EZB

Der EZB-Zinsentscheid (13:45 Uhr) und die Pressekonferenz (14:30 Uhr) sind die am meisten erwarteten Kalenderereignisse dieser Woche. Im Folgenden stellen wir drei mögliche Szenarien vor.



NEUTRAL

Die Notenbank ändert die Projektionen geringfügig und weist auf die Risiken einer zu niedrigen Inflation hin und deutet an, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik erforderlich sein könnte, wenn die Inflationsaussichten ungünstig bleiben. Nach den gestrigen Gerüchten scheint dies der Marktkonsens zu sein, und daher sollte ein solches Ergebnis für EURUSD und den DE3O ziemlich neutral sein.



DOVISCH

Die EZB senkt die Inflationsprognosen erheblich und verlängert das PEPP-Programm zum Kauf von Vermögenswerten über Juni 2021 hinaus. Während eine weitere Lockerung der Geldpolitik wenig dazu beitragen wird, die Wirtschaftsaussichten zu verbessern (über die Inflation der Vermögenspreise hinaus), könnte die EZB gezwungen sein, auf die dovische Fed zu reagieren. Dovische Entscheidungen sind in der Regel negativ für EURUSD und positiv für den DE30.



HAWKISCH

Die EZB ändert ihre Projektionen geringfügig, ist optimistisch, was die Aussichten betrifft, und macht vorerst keine klaren Vorschläge für eine weitere Lockerung. Dieses Ergebnis scheint unwahrscheinlich, aber die Gerüchte besagen, dass einige der Mitglieder gegen eine weitere Lockerung sind. Hawkische Entscheidungen sind typischerweise positiv für EURUSD und negativ für den DE30.

Hier sind die Projektionen vom Juni - dem wichtigsten Bezugspunkt für die heutige geldpolitische Entscheidung und die Pressekonferenz:

Quelle: EZB

Besuchen Sie unbedingt die Rubrik „Nachrichten", um unsere Kommentare zur EZB-Sitzung zu erhalten!



