Vonovia hat am Monatsanfang eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen war. Dabei wurden 17 Millionen Aktien zu 59,00 Euro ausgegeben. Brutto kommen rund 1,0 Milliarden Euro in die Kasse des Immobilienkonzerns. Das Geld soll genutzt werden, um eine Anleihe zurückzuzahlen. Außerdem soll in das weitere Wachstum investiert werden.Die Analysten von Independent Research lassen die ...