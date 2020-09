Gleich drei Hiobsbotschaften haben Tesla-Aktionäre in diesen Tagen erreicht. Zum einen gab das Komitee des S&P 500 am Freitag bekannt, dass der E-Autopionier nicht in den Index aufgenommen wird. Zum anderen verkündete das Unternehmen am Dienstag eine Kapitalerhöhung im Wert von bis zu fünf Milliarden Dollar. Und drittens hat laut dem Finanznachrichtendienst Bloomberg der bisher größte Tesla-Aktionär, Baillie Gifford, Papiere abgestoßen. Für die Leerverkäufer war das ein gefundenes Fressen.

stupidbeliever: „Noch einmal für alle, die es nicht glauben wollen: Tesla wurde nicht in den Leitindex S&P 500 aufgenommen und das obwohl die Marktkapitalisierung der Aktie nach dem Abverkauf in der vergangenen Woche circa das Zehnfache dessen betrug, was die drei S&P 500-Aufsteiger Etsy, Teradyne und Catalent auf die Waage bringen. Warum also wurde Tesla nicht in den Leitindex aufgenommen? Die Antwort dürfte sein: Der Jury war klar, dass Elon Musk einen kreativen Umgang mit Bilanzen pflegt und faktisch eben keine Gewinne schreibt (ohne den Verkauf von Emissionsrechten). Seit Donnerstag wird es ungemütlich für die großen US-Tech-Aktien – ist die Nicht-Aufnahme von Tesla nun ein Symptom des zunehmenden Misstrauens?“