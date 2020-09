Qiagen hat einen mobile Corona-Schnelltest vorgestellt. Innerhalb von 15 Minuten soll das Ergebnis vorliegen. Je Gerät können gleichzeitig acht Proben verarbeitet werden. Bis zu 30 Tests pro Stunde sind so möglich. Das erweitert die Testmöglichkeiten deutlich.Im vierten Quartal soll die Markteinführung in den USA erfolgen. Auch in Europa läuft das Genehmigungsverfahren.Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen nach ...