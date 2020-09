DE30 bildet Double-Top bei 13.300 Punkten aus

++ Europäische Märkte schwanken vor Zinsentscheid der EZB ++ DE30 mit Double-Top bei 13.300 Punkten ++ Gerüchten zufolge will die EZB die Prognosen für Juni geringfügig anpassen ++



Die europäischen Aktienindizes eröffneten den heutigen Handel höher, erlebten aber nach Beginn der Sitzung eine steile Abwärtsbewegung. Der deutsche Leitindex konnte sich erholen und wird heute flach gehandelt, aber die Mehrheit der Blue-Chip-Indizes aus Europa bleiben immer noch unter den gestrigen Schlusskursen. Die Aktien aus Polen und Großbritannien sind die größten Nachzügler.

Der Zinsentscheid der EZB um 13:45 Uhr und die Pressekonferenz von Christine Lagarde um 14:30 Uhr sind die heutigen Schlüsselereignisse. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass die Notenbank beschließt, die Ausrichtung der Geldpolitik zu ändern. Es wird jedoch eine neue Reihe von makroökonomischen Prognosen veröffentlicht, und die Märkte sind gespannt, wie sich die Aussichten der Zentralbank seit Juni verändert haben. Laut Medienberichten wird es im Vergleich zu den letzten Prognosen nur kleine Änderungen geben. EZB-Chefin Lagarde wird während der Pressekonferenz die geldpolitische Entscheidung erläutern und die Fragen der Journalisten beantworten.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich gestern zusammen mit den US-Märkten. Allerdings erwies sich der Widerstand bei 13.300 Punkten als zu stark für die Bullen. Der weitere Test dieser Zone vor der heutigen Eröffnung in Europa war ebenfalls nicht erfolgreich. Im 13.300-Punkte-Bereich wurde ein Double-Top ausgebildet, und es folgte eine Abwärtsbewegung. Die Realisierung der Reichweite dieses Musters wurde jedoch in Frage gestellt, nachdem der Index Mühe hatte, die Nackenlinie bei 13.220 Punkten zu durchbrechen. Dem Markt scheint es an Überzeugung zu mangeln, was darauf hindeutet, dass die Händler auf den Zinsentscheid der EZB im weiteren Tagesverlauf warten. Die oben erwähnte 13.300-Punkte-Marke ist ein kurzfristiger Widerstand, den man beobachten sollte, und ein Durchbruch könnte eine bullische Tendenz erzeugen. Sollte die EZB andererseits eine enttäuschende Botschaft für Aktien aussenden, wie z.B. viel schlechtere Wirtschaftsprognosen, dann könnte sich der DE30 auf die kurzfristigen Unterstützungen bei 13.200 und 13.100 Punkten konzentrieren. Beide Niveaus sind mit Fibonacci-Retracements des Rückgangs der vergangenen Woche gekennzeichnet.



Unternehmensnachrichten

Die US-Einheit der Deutschen Bank (DBK.DE) hat sich mit dem US-Finanzministerium auf zwei Vergleiche im Gesamtwert von 583,1 Millionen US-Dollar geeinigt. Die Vergleiche beziehen sich auf die Abwicklung von Zahlungen an Unternehmen, die gegen Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine verstoßen haben.

Covestro (1COV.DE) wurde bei der UBS von „Neutral" auf „Verkaufen" herabgestuft. Das neue Kursziel wurde auf 39 Euro festgelegt.

Berenberg nahm die Berichterstattung über Schaeffler (SHA.DE) auf. Die Bank gab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,40 Euro heraus.

DE30-Mitglieder um 11:21 Uhr. Quelle: Bloomberg



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.