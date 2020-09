Daimlers Bussparte meldet einen neuen Großauftrag. „Das Omnibus-Geschäftsfeld der Daimler Truck AG hat erfolgreich bei einer großen Ausschreibung in Israel teilgenommen und konnte den Zuschlag für insgesamt 415 Einheiten an Stadt- und Überlandbussen für sich gewinnen”, meldet der DAX-notierte Fahrzeugbauer am Donnerstag.Zum Auftragsvolumen macht Daimler keine Angaben. Die Busse werden an Egged geliefert, dem mit rund ...