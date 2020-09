»Wenn du mir nicht gibst, was ich will, bringe ich mich um!« – es ist ein irrer Satz. Psychotherapeuten nennen es emotionale Erpressung. Das, was gegeben werden soll, kann variieren, die Methode bleibt die gleiche. Nicht selten ist es die Aufrechterhaltung der Beziehung selbst, die abgepresst wird. Gelegentlich werden Eingeständnisse abgepresst (etwa, dass man nicht

Der Beitrag Illegale Migration als Erpressung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dushan Wegner.