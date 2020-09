PEH EMPIRE Fondsmanager Stürner: "Die Märkte sind nicht entkoppelt“

Martin Stürner ist, sofern denn nötig, ein Mann der klaren Worte. Wenn er die Notwendigkeit einer Positionierung sieht, dann setzt er sie auch um. Im CAPinside-Erfolgsformat „Stürner Spontan“ machte der PEH-Wertpapier-Vorstandsvorsitzende zuletzt von seinen deutlichen Worten Gebrauch: „Meine Aussage ist ganz klar: Die Märkte sind nicht entkoppelt.“

In den letzten Wochen stieß Stürner mit dieser Agenda auf viel Skepsis. Die Makro-Daten lagen vielen Marktteilnehmern und Investoren einfach zu schwer im Magen. Und eine knapp zehn Prozent schrumpfende deutsche Wirtschaft – das gibt auch Stürner zu – ist in der Tat schwer verdaulich. Den Makro-Daten gegenüber steht ein Dax, der zwischenzeitlich an seinem Allzeithoch kratzte und auch sonst haussieren überall auf der Welt die Aktienmärkte, die nach dem Corona-Crash schon wieder gut dastehen. Einen kleinen Abschwung erlebte der Markt dann am vergangenen Donnerstag, als vor allem die Tech-Aktien kurzfristig von der Realität eingeholt wurden. An der Diskussion ändert das aber wohl nichts.

Denn auch international ebbt die Debatte um die Entkoppelung der Märkte deswegen nicht ab. „Wir haben bereits eine Art V-förmige Erholung an den Finanzmärkten erlebt. Ich glaube, dass es eine leichte Diskrepanz zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten gibt“, kommentierte etwa Trond Grande, CEO des legendären norwegischen Staatsfonds, die Entwicklung von Märkten und Wirtschaft. Auch Star-Investor Warren Buffett hielt die Füße in der Markterholung ungewöhnlich still und warnte vor der schwierigen Lage an den Aktienmärkten.