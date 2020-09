Es gibt Gerüchte, dass die Deutsche Bank ihr Engagement in Italien verringern möchte. Angeblich will man sich dort von gewissen Aktivitäten trennen. Das berichten italienische Medien. Bestätigt sind diese Spekulationen nicht. Falls sie aber wahr sein sollten, könnte beispielsweise Banco BPM aus Verona als Käufer in Frage kommen. Doch auch dies ist nur Spekulation.Die Analysten von Kepler Cheuvreux bestätigen unterdessen das ...