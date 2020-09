---------------------------------------------------------------------------

TRATON unterbreitet erhöhten Vorschlag für die Übernahme von Navistar International Corporation



München, 10. September 2020 - Die TRATON SE ("TRATON") hat dem Board of Directors des US-amerikanischen Lkw-Herstellers Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 % hält, heute mitgeteilt, ihr am 30. Januar 2020 unterbreitetes Angebot für den Erwerb sämtlicher nicht bereits von TRATON gehaltener Aktien an Navistar, das auf einen Angebotspreis von USD 35,00 je Navistar-Aktie lautet, auf USD 43,00 je Navistar-Aktie zu erhöhen.



Der Vorschlag steht auch weiterhin insbesondere unter dem Vorbehalt, dass sich TRATON und Navistar auf den Abschluss eines Zusammenschlussvertrages ("Merger Agreement") einigen, eine zufriedenstellende Due Diligence-Prüfung durchgeführt wird und die Gremien von TRATON und der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT wie auch das Board of Directors und die Aktionärsversammlung von Navistar dem Merger Agreement zustimmen.

