Schaeffler will 4.400 Arbeitsplätze im Unternehmen streichen. Besonders die deutschen Standorte werden davon betroffen sein. Der Standort in Wuppertal wird möglicherweise ganz geschlossen werden. So sollen Kosten eingespart werden. Man hofft auf jährliche Einsparungen von bis zu 300 Millionen Euro. Die Restrukturierung wird zunächst aber 700 Millionen Euro kosten.Die Analysten von Pareto Securities sind von dieser Maßnahme ...