Noch zu Beginn dieses Jahres markierte das Papier von Dialog Semiconductor bei 48,38 Euro seinen bisherigen Höchststand, fiel aber im Zuge der Corona-Krise auf eine wichtige Unterstützungsmarke aus 2018/2019 um 17,00 Euro zurück. Erst an dieser Stelle drehte das Papier wieder zur Oberseite ab und konnte bis Anfang August auf 44,69 Euro zulegen. Dabei wurden die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 wieder bullig gekreuzt, aber auch ein einstiger Widerstand um 35,00 Euro konnte aus dem Weg geräumt werden. Dieser fungiert nun als markante Unterstützungsmarke für das Wertpapier, das knapp darüber notiert und sich offenbar auf Richtungssuche für die kommenden Monate befindet. Kommt es an dieser Stelle nämlich zu einer nachhaltigen Trendwende zur Oberseite, könnte Dialog schon bald wieder frische Hochs erzielen.

Engmaschige Beobachtung

Solange die Stütze um 35,00 Euro hält, halten Bullen die besseren Karten für eine Trendwende auf der Hand. Nach aber dominiert ein kurzfristiger Abwärtstrend das Handelsgeschehen, entsprechend muss der Aufbau eines Bodens erst noch abgewartet werden. Oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 38,53 Euro wären demnach weitere Zugewinne an 40,00 Euro, darüber in den Bereich von 43,00 Euro vorstellbar. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB7HT3 zum Einsatz kommen. Sollte Dialog Semiconductor jedoch nachhaltig unter 34,00 Euro zurückfallen, müssten Abschläge zurück an die Maizwischentiefs bei 30,34 Euro einkalkuliert werden, darunter dürfte eine weitere Unterstützung um 27,98 Euro zum Tragen kommen.