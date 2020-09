STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Grund für den scheinbaren Einbruch beim Euro Bund-Future zu Wochenbeginn: Seit Dienstag wird der Euro Bund-Future mit Verfall im Dezember betrachtet. Dieser notiert seither in einer recht engen Spanne von 173,61 zu 174,41 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,50%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,45% noch wesentlich höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe rutschte mit -0,05% wieder deutlich in den negativen Bereich ab.

Anlegertrends

Erste grüne Bundesanleihe vierfach überzeichnet

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre erste grüne Bundesanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Dabei werden die Erlöse der vierfach überzeichneten Emission in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zur Refinanzierung des Bundeshaushaltes hin zum Wandel in eine nachhaltige Wirtschaft verwendet. Hierfür hat die Bundesrepublik Deutschland eigens ein Green Bond Framework aufgelegt. Die grüne Bundesanleihe (WKN 103070) wird am 15.08.2030 fällig, der Nominalzins beträgt 0,00%. Als Mindestbetrag sowie als kleinste handelbare Einheit sind jeweils privatanlegerfreundliche 0,01 Euro ausgewiesen. Bei einem aktuellen Kurs von 104,93% ergibt sich eine Rendite von -0,48%.