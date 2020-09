Vergangene Woche hat die Deutsche Börse die kommenden Index-Veränderungen bekannt gegeben. Zu den Aufsteigern zählen Online- und Technologiefirmen, bei den Absteigern finden sich mehrheitlich „alte“ Geschäftsmodelle. Markus Wessel und Ralf Flierl vom Smart Investor-Team analysieren im wöchentlichen Smart Investor Weekly die Börsenauf- und -absteiger.

Der Trend hin zur New Economy und weg von der Old Economy ist zwar schon seit einigen Jahren zu beobachten, und durch die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung weiter an Fahrt aufgenommen. Wer in die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX auf- oder abgestiegen ist und was das für das Gefüge in diesen Segmenten bedeutet, das erläutern die Kollegen in ihrem Smart Investor Weekly. Und vielleicht findet sich ja unter den Aufsteigern auch der eine oder andere Highflyer der nächsten Jahre.

Das Etikett "Corona-Profiteur" wurde in den verganenen Monaten vielen Unternehmen angeheftet. Warum hinter Shop Apotheke. Wacker Chemie und Co. aber noch viel mehr Potenzial steckt, haben die Smart Investor-Kollegen ebenfalls für Sie aufgeschlüsselt. Die Pandemie habe deren stetigen Wachstumstrend noch einmal beschleunigt und dafür gesorgt, dass die Unternehmen ihre Ziele schneller als geplant erreichen.

In einem weiteren Abschnitt schauen sich die Autoren Rocket Internet genauer an und erklären, wie ein mögliches baldiges Börsenaus mit Hello Fresh zusammenhängt. Näheres dazu im Smart Investor Weekly.