Insgesamt verfolgt die Starbucks-Aktie einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der seit Jahren anhält. Auch der kurzfristige Ausflug während des Corona-Crashs auf 50,00 US-Dollar vermochte diesen nicht nachhaltig zu brechen, obwohl die Gefahr hierfür unmittelbar bestand. Mittlerweile hat sich das Papier wieder deutlich erholt und ist an seinen mittelfristigen Abwärtstrend um 87,00 US-Dollar zurückgekehrt. An dieser Stelle wird sich nun der weitere Weg des Papiers für die nächsten Monate entscheiden. So, wie sich das bisherige Chartbild darstellt, drücken Käufer weiter aufs Gas und könnten der Aktie noch zu einem nachhaltigen Ausbruch verhelfen.

Spannende Woche

Gegen Ende dieser Woche wird sich sukzessive zeigen, ob die Starbucks-Aktie die Kraft für einen weiteren Kurssprung und somit Kaufsignal in Richtung 94,13 US-Dollar besitzt. Sollte dies der Fall sein, könnte darüber ein Folgekaufsignal sogar an die Verlaufshochs aus Mitte 2019 bei 99,72 US-Dollar hervorgehen. Um nicht lange nach einem passenden Instrument suchen zu müssen, können Investoren sich beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA19CT konzentrieren. Trotzdem sollten zuvor kurzzeitige Rücksetzer in den Bereich von 83,62 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Aber erst darunter dürften sukzessive Abgaben in Richtung 79,72 US-Dollar folgen, was der Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch zu einem späteren Zeitpunkt noch keinen Abbruch tun würde.