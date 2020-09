Virtueller Institutioneller Altersvorsorge- und Investorengipfel: Von Investoren für Investoren

Was hier besprochen, beschlossen und diskutiert wird, wertet die Managerin aus, fasst zusammen, leitet an relevante Kontakte weiter. Sie legt Schienen, bereitet Gespräche vor und hinterfragt kritisch. Kurz: Barbara Bertolini stößt an und treibt voran, was uns ansonsten bald einholt. Wichtig ist dabei auch der internationale Aspekt und Austausch: Was kann Österreich in Sachen Altersvorsorge von anderen Ländern lernen oder wie kann länderübergreifend zusammengearbeitet werden? Wie schafft man einen neuen Finanzierungskonsens? Wie können erforderliche Renditen erreicht werden?

